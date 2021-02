Der erste Preisträger überhaupt aber hieß Gerhard Faltermeier. Der damalige Mittelfeldspieler des SSV Jahn Regensburg platzierte am 28. März 1971 im Regionalligaspiel gegen den VfR Mannheim einen 20-Meter-Freistoß so in den Winkel, dass der Ball oben im Netz hängen blieb. 71.000 der 250.000 Einsender wählten diesen Treffer zum „Tor des Monats“.

Sportschau-Moderator Oskar Klose überreichte die Erinnerungsmedaille an den überglücklichen Faltermeier beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) in Köln. Im Laufe des Wettbewerbs schraubte sich die Teilnehmerresonanz etliche Male über die Millionengrenze. Um die Berge an Zuschriften auszuwerten, wandte sich der WDR in der Anfangszeit an die Direktion des Kölner Gefängnisses Klingelpütz.

Häftlinge werteten die Zuschriften aus