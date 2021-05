Eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Karlsruhe wurde am Freitag wegen schweren sexuellen Missbrauchs ihrer Tochter zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Urteil fällte die Große Strafkammer am Landgericht Karlsruhe. Der dreitägige Prozess fand wegen des schützenswerten „sexuellen Seelenlebens“ der Erzieherin und den „schutzwürdigen Interessen“ der minderjährigen Tochter unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das hatte die Verteidigung zu Prozessbeginn am Montag beantragt.

Der Fall hat vor einem Jahr bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die 48-Jährige soll Nacktfotos und –filme von der damals zwölfjährigen Tochter gemacht haben. Dabei soll es auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. So der damalige Vorwurf. Auf die Vorfälle aufmerksam wurden Ermittler in Österreich. Bei der Vernehmung eines einschlägig vorbestraften Mannes aus der Steiermark wegen kinderpornografischer Schriften tauchten auch Bilder auf, die die Angeklagte geschickt hatte. Der Mann galt damals als „Anstifter“.

Auf BNN-Anfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe , das der Mann zwischenzeitlich in Österreich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde. Auch wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Videos, wie Pressesprecher Matthias Hörster erklärte.

Sexueller Missbrauch in neun Fällen

Der Vorsitzende Richter Ralf Kraus des Landgerichts Karlsruhe begründete das Urteil öffentlich nicht näher. Er verwies lediglich darauf, dass der schwere sexuelle Missbrauch in neun Fällen stattgefunden habe. In sieben Fällen davon wurden auch kinderpornografische Schriften, also Bilder oder Videos, gemacht oder verbreitet. Die Öffentlichkeit wurde erneut auf Antrag der Verteidigung mit dem Hinweis auf die Intimsphäre der Mutter und Tochter ausgeschlossen

Beim Urteil wurde auch ein psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit berücksichtigt. Das hat der Tübinger Experte für Tötungs- und Sexualdelikte, Peter Winckler, von der Angeklagten gemacht. Plädoyers von Verteidigung, einer Opferanwältin und Staatsanwaltschaft fanden ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.