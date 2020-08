Arzneimittel sollten vor Hitze und Sonnenstrahlen gut geschützt werden

Hohe Temperaturen können für viele Medikamente schädigend sein. Darum sollten diese vor allem im Sommer ausreichend vor Hitze und Sonneneinstrahlung geschützt werden. Das gilt sowohl für zuhause als auch unterwegs. Bei langen Autofahrten etwa sollten Medikamente am besten unter einem Vordersitz oder im Kofferraum verstaut werden. Denn bei einer Außentemperatur von 30 Grad und höher heizt sich das Fahrzeug auch im Schatten stark auf. Ganz schlecht schlecht sind Hutablage oder das Armaturenbrett, denn dort können die Temperaturen schon mal auf mehr als 70 Grad klettern. Auch das Handschuhfach ist bei Hitze ungeeignet. Unter den Vordersitzen oder auf dem Boden des Kofferraums hingegen bleibt es deutlich kühler.

Auch wenn es optisch von außen nicht zu erkennen ist: Wenn sie falsch gelagert werden, können Medikamente ihre Wirkung verlieren. Wie sich hohe Temperaturen auf die entsprechenden Wirkstoffe und deren Hüllen auswirken, hängt von Medikament zu Medikament ab. Tabletten oder Kapseln etwa vertragen Temperaturschwankungen noch vergleichsweise gut. Anders sieht es beispielsweise bei Asthmasprays aus. Werden diese unachtsam in der direkten Sonne gelagert, können sie sich stark aufheizen, was der Dosierungsgenauigkeit und der Wirkung schadet.

Hitze kann Konsistenz und Wirkung auflösen

Bei einigen Medikamenten lassen sich Veränderungen durch hohe Temperaturen bereits äußerlich erkennen. Zäpfchen zum Beispiel schmelzen in der Sonne. Ist dies geschehen, dürfen sie auf keinen Fall mehr verwendet werden, auch wenn sie wieder abgekühlt sind. Denn die enthaltenen Wirkstoffe können sich in der geschmolzenen Grundlage ungleichmäßig verteilen. Was auch nicht jeder weiß: Cremes können durch Hitze ihre Konsistenz verändern und die Bestandteile können sich trennen. Dadurch wird die gewünschte Wirkung zunichte gemacht. Auch Verhütungsmittel wie die Pille, Hormonspiralen oder Kondome können durch zu hohe Temperaturen unwirksam werden und sollten entsprechend aufbewahrt werden.

Geeignete Kühlbehälter für unterwegs

Bei besonders temperaturempfindlichen Medikamente ist es unbedingt nötig, sie im Sommer ausdrücklich „kühl“ zu lagern. Das bedeutet unter acht Grad Celsius. Zu dieser Gruppe gehören Insuline oder einige der so genannten Biologicals. In den eigenen vier Wänden steht zur Lagerung der Kühlschrank zur Verfügung. Idealerweise sollte man die Medikamente hier in einem der Türfächer positionieren. Ist man hingegen unterwegs, sieht das Ganze natürlich anders aus. In diesem Fall sind die Vorräte in einem geeigneten Kühlbehälter mitzunehmen. Wichtig: Das Medikament sollte dabei keinen direkten Kontakt zu den Kühlelementen haben. Denn wenn ein Medikament einfriert, kann dies ebenfalls die Wirkung schädigen und auch nach dem Auftauen unbrauchbar machen.

Kühle Temperaturen sind nicht nur für die Lagerung zuhause oder unterwegs wichtig. Auch für den Transport von der Apotheke zum Patienten oder auch in die Praxis, wie beispielsweise bei Medikamenten zur Desensibilisierung von Allergien, sollte man vorbereitet sein. Geeignete Hilfsmittel sind in der Regel vor Ort erhältlich, denn die meisten Apotheken haben Kühltaschen und Kühlelemente vorrätig. Hier finden sich auch die geeigneten Ansprechpartner, wenn es um die Lagerung und den Transport von Medikamenten geht.

Verschicken von Arzneimitteln

Auch wenn es um das Verschicken von Arzneimitteln geht, sind Vorsicht und korrekte Lagerung geboten. Landet ein bestelltes Medikament, dass durch ein beliebiges Lieferunternehmen transportiert wird, im Briefkasten in der prallen Sonne, ist es mit der Wirkung vorbei. So sind Pharmagroßhändler dazu verpflichtet, dass selbst auf kurzen Transportwegen die Temperatur innerhalb des Fahrzeugs den Lagerbedingungen des jeweiligen Mittels entspricht. Im Gegenzug dazu unterliegen internationale Arzneimittelversender nicht den gleichen strengen Auflagen wie die Apotheken vor Ort. Über diesen Unterschied sollte man informiert sein, bevor man eine Bestellung tätigt. Im Zweifelsfall ist man auch bei Fragen zu diesem Thema bei den Experten in den örtlichen Apotheken an der richtigen Adresse.

