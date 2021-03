Kreisimpfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld verimpfen bald wieder Astrazeneca

Abgesagte Impfungen, steigende Infektionszahlen: Diese Woche war für viele Menschen ein herber Rückschlag auf dem Weg raus aus der Pandemie. Am Donnerstag dann die Entwarnung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA): Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca ist aus ihrer Sicht sicher. Die Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen wird aber bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen.

Am Donnerstagabend erreichte die BNN die frohe Kunde: Dieter Hassler, Leiter der Kreisimpfzentren in Heidelsheim und Sulzfeld, teilte mit, dass an beiden Standorten wieder Astrazeneca verimpft werden soll.

Er hofft auf eine entsprechende Freigabe durch das Land noch in der Nacht auf Freitag. Das Personal stehe bereit, die Impfungen mit Astrazeneca unverzüglich wieder aufzunehmen, betonte Hassler. Spätestens am Samstag soll es so weit sein, eventuell sogar schon am Freitag.