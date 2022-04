„Attraktive Rückenlüftung“? Kurioser Stadtbahn-Sitz in Karlsruhe

Versucht der Karlsruher Verkehrsverbund etwa, mit innovativen, luftgepolsterten Sitzen das Fahrvergnügen in seinen Bahnen zu erhöhen? Oder soll damit vielleicht die Kommunikation mit dem Hintermann vereinfacht werden? Oder, noch ein ganz anderer Verdacht: Sollen hier nur Kunden mit besonders starkem Rückgrat Platz nehmen?

Wir entdeckten das außergewöhnliche Modell in einer Stadtbahn und fragten bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), die die Bahnen betreibt, nach: „Vor kurzem noch hätte ich gesagt, wir bieten unseren Fahrgästen eine attraktive Rückenlüftung an. Jetzt, wo der Winter nochmal kurzzeitig zurückgekehrt ist, könnten wir maximal einen Trainingseffekt für die Muskulatur anbieten“, antwortete AVG-Pressesprecherin Sarah Fricke mit einem großen Augenzwinkern.

Ihre Antwort ohne Augenzwinkern: Sie vermutet, dass es sich bei der herausgetrennten Rückenlehne wohl um Materialermüdung handelt, möglicherweise verursacht durch gelockerte Schrauben oder durch Vandalismus. Eine genaue Diagnose sei aus der Ferne nicht möglich.

AVG-Personal nimmt Bahnen regelmäßig in Augenschein

Sarah Fricke schreibt den BNN weiter, dass die AVG die Fahrzeuge täglich in Augenschein nehme – spätestens bei der täglichen Reinigung. Zudem mache das Fahrpersonal an den Endhaltestellen regelmäßig Kontrollgänge, bei denen auch vergessene Gegenstände eingesammelt werden. Die fehlende Rückenlehne werde also bei einem dieser Kontrollgänge entdeckt und bei nächster Gelegenheit schnellstmöglich in der Werkstatt im Betriebshof West ersetzt.

„Wir haben an dem Standort sowohl eine Schreinerei als auch eine Sattlerei mit Fachleuten, die den Sitz schnell wieder in Ordnung bringen können“, sagte die Sprecherin. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft freue sich im Übrigen, wenn Kunden, denen solche Schäden auffallen, einen kurzen Hinweis geben.

Ob je ein Fahrgast auf dem Luftikus-Modell Platz genommen hat, ist leider nicht überliefert.