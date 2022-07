Auch beim Karlsruher „Fest“ führt kein Weg an Martin Wacker vorbei

Auf der Bühne und hinter den Kulissen: An Martin Wacker, dem Tausendsassa in der Karlsruher Event-, Kultur- und Sportszene, führt auch beim „Fest“ kein Weg vorbei.

„Darf ich mich Ihnen vorstellen?“ Mit diesen Worten begrüßt Martin Wacker Gäste seiner Website.

„Nicht nötig“, werden vermutlich die meisten antworten. An dem Tausendsassa führt in der Karlsruher Event-, Kultur- und Sportszene seit Jahren kaum ein Weg vorbei.

Doch so unterschiedlich seine Engagements auf den ersten Blick erscheinen, sie haben einen gemeinsamen Nenner. „Alles was ich mache, hat mit Emotionen zu tun“, fasst Wacker selbst zusammen.

Viele Karlsruher Events haben mit Wacker zu tun

Der gebürtige Mühlburger scheint entschlüsselt zu haben, wie sich positive Gefühle rauskitzeln lassen. Es gibt kaum einen Publikumsmagneten in Karlsruhe, der nicht mehr oder weniger direkt mit seinem Namen verknüpft ist.

Sei es beim KSC als Verkünder der „drei geilsten Buchstaben im deutschen Fußball“, als Mitorganisator der Schlosslichtspiele, als Chef des international bekannten Indoor-Meetings oder als Kopf von „Das Fest“.

Büro gegen Container an der Alb getauscht

Für die erste Auflage der großen Sause in der Günther-Klotz-Anlage nach der Corona-Zwangspause hat Wacker derzeit sein Büro im Alten Schlachthof gegen einen Container an der Alb getauscht.

Schielt er aus dem Fenster, kann er die Menge vor dem Hügel singen, tanzen und lachen sehen. Für den Spaziergang über das Gelände braucht er derzeit etwas länger, für einige Wochen sind Krücken seine Begleiter. „Herz und Hirn sind ja noch heil“, sagt der glühende Optimist aber lachend.

Seit 20 Jahren Stimme des KSC im Wildparkstadion

Wer in Wackers Vita blickt, entdeckt frühe Wurzeln seines Tuns. Im Helmholtz-Gymnasium ist er Chef der Schülerzeitung, Gründer einer Kabarett- und Mitgründer einer Theatergruppe.

Mit dem Abitur ist damit nicht Schluss – ganz im Gegenteil. Wacker steht im Sandkorn-Theater auf der Bühne („Seitdem verstehe ich, wie es Menschen geht, die nur von der Bühne leben“), wird Radiojournalist und Moderator.

Seit 20 Jahren ist er die Stimme des KSC im Wildparkstadion, Anfang der 2000er wechselt er in die Pressearbeit bei der Stadt. Erst im Tourismus, dann in der Messe. Im Akkord organisiert er als „Chefplaner“ der Stadt ab Mitte der 2010er ein Großevent nach dem nächsten. Als Dozent gibt er sein Wissen mittlerweile an verschiedenen Hochschulen weiter. An der für Musik ist er seit zwei Jahren Honorarprofessor.

Trotzdem nimmt er sich weiter Zeit für die gar nicht so heimliche große Leidenschaft: die Bühne. „Ganz am Ende bin ich ein begeisterter Geschichtenerzähler“, sagt er selbst. Wer Martin Wacker in eine Schublade stecken möchte, braucht wohl eine ziemlich große. „In dem Durcheinander ist es sowieso viel schöner“, sagt er schmunzelnd.