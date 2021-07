Strafanzeige gegen zwei Männer

Auf der Fahrt nach Karlsruhe: mehrere Exhibitionisten in Zügen unterwegs

Zwei Exhibitionisten waren am Mittwochabend in Zügen in Richtung Karlsruhe unterwegs. Gegen 19.30 Uhr entblößte sich ein 53-Jähriger im Zug vor einem anderen Fahrgast, ein weiterer Mann berührte sich fortlaufend unsittlich.