Auf der Karlsruher Messe Rehab wird der Rollator zum Elektromobil

Da reibt man sich doch gleich zweimal die Augen: Ein Rentner fährt mit einem Rollator durch einen blühenden Park – er steht dabei auf einem ausgeklappten Trittbrett. Der Elektromotor bringt ihn auf sechs Stundenkilometer Geschwindigkeit.

Die Firma Kid(z) & Co (Gronau) zeigt die Szene mit dem Rentner auf einem Bildschirm. Aussteller Thomas Mikosch demonstriert auf der Rehab in der Messe Karlsruhe aber auch live, wie vielfältig sein „Elator“ genanntes Fahrzeug ist. Es handelt sich um einen Rollator, der klassisch zum Gehen genutzt werden kann, und der mit heruntergeklapptem Bord zum Elektrofahrzeug wird. Ein 89-jähriger Diplomingenieur habe es entwickelt.

Messe Rehab in Karlsruhe: Gehhilfe gibt dank E-Motor Sicherheit

Viele Nutzerinnen und Nutzer von klassischen Rollatoren fürchten laut Mikosch „den Weg zurück und verlassen deshalb nicht das Haus“. Der Elator gebe ihnen Sicherheit.

Im Handel wird die Innovation mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.650 Euro beworben. Mikosch sagt beim Rehab-Rundgang aber, er sei zuversichtlich, dass es künftig von Krankenkassen einen Zuschuss gibt.

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, das ist traditionell ein wichtiger Aspekt der Reha. Die Messe für Therapeuten, Pflegende, Fachkräfte aus dem Sanitätsfachhandel, aber auch für Menschen mit Behinderungen findet nun zum 22. Mal in Karlsruhe statt. Bis zum 17. Juni präsentieren sich gut 300 Aussteller in knapp drei Messehallen dem Publikum. Bei der zurückliegenden Rehab-Auflage kamen 12.000 Besucher.

Die Hilfsmittel werden immer lifestyliger. Christina Hennemann, Rehab-Expertin

In einer Halle werden vornehmlich Senioren angesprochen. Von ihnen gibt es, Stichwort demografischer Effekt, immer mehr – ein wachsender Markt also. „Sexy mit Falten“ oder „Spaß am Leben“, haben Aussteller plakatiert.

Soll heißen: Auch wer gesundheitlich nicht mehr fit ist, soll möglichst mobil, selbstständig und lebensfroh bleiben. „Die Hilfsmittel werden immer lifestyliger“, sagt Christina Hennemann, die die Rehab seit vielen Jahren mit ihrer Expertise begleitet.

Auffällig ist dies auch am Stand der Firma Schuchmann (Bissendorf), die beispielsweise Fahrräder für Kinder mit Therapiebedarf ausstellt, die klassischen Zweirädern optisch sehr ähneln. „Mit ihnen wird therapiert, ohne dass es die Kinder mitbekommen“, sagt Vertriebsmanager René Althaus. „Sie können damit selbstbestimmt und selbstbewusst zum Spielplatz fahren.“

Rollstuhl wird durch Augenbewegungen gesteuert – auch im Freien

Auch die Digitalisierung prägt den Markt: Die HomeBraceGermany GmbH (Urbach) führt ihr „MyEcc Pupil“ vor. Der Rollifahrer setzt eine Datenbrille auf und bedient mit Augenbewegungen den Rollstuhl – mit dieser Technik seien auch Fahrten im Freien technisch möglich, erklärt Geschäftsführer Thomas Rosner – Sonneneinstrahlung sei kein Problem. Die Brille wird mit dem 3D-Drucker gefertigt, auch in passender Sehstärke.

Künstliche Intelligenz (KI) setzt die isländische Firma Össur ein: Für Laien erinnert das Produkt an ein Klettergeschirr. Es hat vier Sensoren an Hüften und Kniegelenken sowie Motoren und erkennt per KI, wo der Nutzer Unterstützung benötigt: So geht es am Demostand über Treppen, Rampen, Stock und Stein. „Es hilft bei einem Defizit in der Kniekraft“, erklärt Aussteller Dennis Veit.

Anfassen, testen, vergleichen. Ich kann im Gegensatz zum Internet auf der Rehab ausprobieren. Annika Gehrmeyer, Rehab-Projektleiterin

Wer sich vor einem Unfall viel im Freien bewegt hat, will nicht plötzlich „nur im Haus herumsitzen“, sagt Stefan Schäfer von der Firma Meyra (Kalletal). Sie zeigt einen Offroad-Rollstuhl mit extragroßen Hinterrädern und reichlich Federung. Wer beispielsweise in der Land- oder Forstwirtschaft gearbeitet hat, könne damit weiterarbeiten. Der Offroader nimmt auch entsprechende Anbauten auf.

Die aktuelle Rehab hat laut Projektleiterin Annika Gehrmeyer Aussteller aus 17 Ländern. „Anfassen, testen, vergleichen. Ich kann im Gegensatz zum Internet auf der Rehab ausprobieren“, sagt sie.