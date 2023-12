Einfach nur „Hmmh ... Lecker“: In Karlsruhe und Rastatt gibt es zahlreiche Geschäfte, die besondere Produkte zum Genießen anbieten. Die Auswahl reicht von südlichen Spezialitäten, über Gewürze, Kaviar und Trüffel. Und auch erfrischendes gibt es auch.

Was gibt einem guten Fisch den letzten Schliff? Was sorgt dafür, dass Hackfleisch so richtig aromatisch schmeckt? Die Antwort auf beide Fragen: ein gutes Gewürz!

Und wer freut sich nach einem leckeren Essen nicht über einen saftigen Panettone als Nachtisch, gefolgt von einem Kaffee und einem fruchtigen Limoncello, um das Mahl ganz delikat abzurunden?

Gerade die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage laden ganz besonders dazu ein, ein köstliches Festmahl für seine Liebsten zuzubereiten. In Karlsruhe und Umgebung gibt es zahlreiche Adressen, die das Mahl zu einem unvergesslichen Ereignis werden lassen.

Es sind Geschäfte, die Produkte in Bio-Qualität anbieten und Lebensmittel, die das südliche Flair aus Portugal, Italien und Spanien an den heimischen Esstisch bringen. Auch Kaviar und Trüffel gibt es.

Wer noch eine nette Geschenkidee braucht, der kann die verschiedenen hochwertige Produkte auch als nettes Präsent verschenken.

In diesem Sinne: auf eine kulinarische Zeit!

Culinarico

Feinkost-Angebot:

Bei culinarico kommt nur die beste Bio Premium Qualität in die Dose

Mit viel Liebe & Leidenschaft werden in der Genussmanufaktur Gewürzmischungen in kleinen Chargen ohne jegliche Zusätze produziert

Große Auswahl mit mehr als 300 verschiedenen Produkten für jeden Geschmack: seltene Gewürze, exklusive Pfeffersorten, ausgefallene Salze, eigene Gewürzmischungen, Grillgewürze, Kräuter, farbenprächtige Blüten, Zucker, geräucherte Gewürze & vieles mehr.

Die Gewürze von culinarico begleiten Dich den ganzen Tag: morgens im Kaffee oder auf Deinem Avocado-Brot bis abends oder nachts beim heimlichen Mitternachtssnack

Tolle Geschenkideen für Geburtstage, Hochzeiten, Babypartys, Konfirmationen, Grillpartys & Co! Für jeden Geschmack und für jeden Anlass kreieren wir mit Dir das passende Geschenk, mit dem Du garantiert in Erinnerung bleibst.

Einzigartige & gebrandete Kunden- oder Mitarbeitergeschenke, die zum Geburtstag, zum Jubiläum oder zu Weihnachten/Ostern von uns verschickt werden, sorgen für (noch mehr) Wertschätzung und Freude beim Arbeiten und entlasten Dich in deinem daily business.

Kontaktdaten:

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag & Mittwoch 11-18 Uhr, Freitag 11-16 Uhr & jeden ersten Samstag im Monat von 10-15 Uhr

Im November und im Dezember jeden Samstag von 10-15 Uhr Industriestraße 2, 76189 Karlsruhe

www.culinarico.de

El Corazón

Feinkost-Angebot:

It’s FEINKOST, Baby! Immer Geheimtipps & Überraschungen - für Euch mit Freude vorverkostet!

LAKRIDS BY BÜLOW

HerzogKaffee aus Waldbronn

SoulSpice Bio Gewürze aus Bad Tölz

Trüffel Feinkost & Frische Trüffel (am besten auf Bestellung!)

Kaviar von Caviar House & Prunier (am besten auf Bestellung)

Feinkost, Schokoladen, Weine & Champagner

Best of „Alkoholfrei“

Genussvolle Karlsruhe-Produkte & Präsente

Whisky, Rum, Gin & Spirituosen Selektion

Kontaktdaten:

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11-18:30 Uhr

Waldstraße 21, 76133 Karlsruhe

www.feinkost-karlsruhe.de

La Perla del Gusto

Feinkost-Angebot:

La Perla del Gusto - Lust auf natürlichen Genuss



Begeben Sie sich auf eine kulinarische Reise und genießen Sie von uns persönliche ausgewählte, authentische und hochwertige Feinkost, ausgesuchte Spezialitäten und schöne Accessoires, die mit viel Liebe und Sorgfalt von kleinen Manufakturen und Familienbetrieben aus Genussregionen in Italien, Deutschland, Portugal, Spanien und Frankreich hergestellt werden.



Wir bieten Ihnen in unserem Onlineshop und in unserem Ladengeschäft ein breites Sortiment an feinen Köstlichkeiten sowie schöne und praktische Accessoires an. Eine sehr hohe Qualität der Produkte, die Verwendung natürlicher Zutaten und traditionelle Rezepturen sind uns dabei ein großes Anliegen. Alle unserer Spezialitäten werden mit viel Leidenschaft und der Liebe zum guten Geschmack hergestellt.



Bei uns finden Sie zur Weihnachtszeit eine tolle Auswahl an handwerklich hergestelltem Panettone in ganz besonderen Varianten.



Ab 2. Advent haben wir täglich für Sie geöffnet. In dieser Zeit finden Sie auch verschiedene frische Gaumenfreuden bei uns.



Gerne nehmen wir Vorbestellungen per Telefon oder E-Mail entgegen und packen alles liebevoll für Sie ein.



Stöbern Sie durch unseren Onlineshop und lassen Sie sich inspirieren! Wir freuen uns auf Sie.



Kontaktdaten:

Öffnungszeiten vor Weihnachten: Ab 2. Advent täglich geöffnet! Mo. - Fr. 9.00 - 12.30 und 14.00 - 18.30 Uhr, Samstag 9.00 - 14.00 Uhr

Öffnungszeiten unter dem Jahr:Mittwoch 14.00 - 18.30 Uhr, Donnerstag 9.00 - 12.30 und 14.00 - 18.30 Uhr und immer nach Vereinbarung

Öffnungszeiten unter dem Jahr:Mittwoch 14.00 - 18.30 Uhr, Donnerstag 9.00 - 12.30 und 14.00 - 18.30 Uhr und immer nach Vereinbarung Gartenstraße 3, 76676 Graben-Neudorf

www.la-perla-del-gusto.de

Limonci

Feinkost-Angebot:

Veganer, bio-zertifizierter, koscherer Zitronenlikör aus nur vier Zutaten

In Handarbeit in Deutschland hergestellt

Mit hochwertigem Alkohol in Bio-Qualität und Wasser aus einer naturbelassenen Hochgebirgsquelle

Mit aromatischen Zitronen von der Amalfi-Küste

Keine Zusatzstoffe, keine Farbstoffe

Ein durch und durch ehrliches und nachhaltiges Produkt, das mit Liebe und viel Herzblut in Rastatt hergestellt wird

Kontaktdaten: