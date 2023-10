Rummel auf dem Messplatz

Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung: Der Aufbau der Karlsruher Herbstmess’ läuft

Am 27. Oktober beginnt in Karlsruhe die Herbstmess’. Die ersten Fahrgeschäfte sind bereits aufgebaut und langsam aber sicher verwandelt sich der Messplatz in einen Rummel. Das Volksfest ist täglich geöffnet und dauert bis 6. November.