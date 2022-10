Bereits am Freitag hat eine Aufsichtsperson aus Frankreich drei 13-jährige Schüler am Karlsruher Hauptbahnhof vergessen.

Aufregung am Karlsruher Hauptbahnhof: Eine Aufsichtsperson hat am Freitag drei ihrer Schüler am Karlsruher Hauptbahnhof vergessen. Das teilte die Bundespolizei jetzt mit.

Demnach war die Schulklasse gegen 12 Uhr auf dem Rückweg eines Ausflugs in Richtung Straßburg gewesen. Nach Abfahrt des Zuges befanden sich noch drei 13-jährige Schulkinder am Bahnsteig. Die Aufsichtsperson war zu dieser Zeit bereits mit dem Rest der Klasse auf dem Weg nach Frankreich.

Vergessene Schüler melden sich am Karlsruher Hauptbahnhof bei der Deutschen Bahn

Die vergessenen Schüler kontaktierten Mitarbeiter des Reisezentrums der Deutschen Bahn, die die Bundespolizei am Hauptbahnhof alarmierten. Die Beamten brachten die Kinder in die Dienststelle. Sie kontaktierten die Aufsichtsperson, die den nächsten Zug zurück nach Karlsruhe nahm und die Kinder einsammelte.

Ob es sich bei der Aufsichtsperson um eine Lehrerin oder einen Elternteil handelte, konnte eine Sprecherin der Bundespolizei nicht sagen.