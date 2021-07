Die Namensänderung des IT-Dienstleisters Fiducia & GAD IT AG in Atruvia bringt hinter den Kulissen umfangreiche Anpassungen mit sich. Sie reichen von der Visitenkarte für Mitarbeiter bis hin zum Baden-Marathon, dessen Sponsor der Konzern ist.

Auch wenn der IT-Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken ab September nicht mehr den Namen „Fiducia & GAD IT AG“ trägt, sondern fortan als „Atruvia AG“ den Markt bedient – an der Existenz der Fiduciastraße in Durlach wird das nichts ändern. Das betont Rathaussprecher Mathias Tröndle ebenso wie Fiducia-Sprecherin Regine Liebl-Schibinger.

Neuer Name: „Atruvia Baden-Marathon“

An anderer Stelle hat der neue Name hingegen erkennbar Konsequenzen. Vor allem die Lauf-Community muss sich umgewöhnen. Ging man hierzulande bisher beim „Fiducia & GAD Baden-Marathon“ an den Start, so wird die Veranstaltung in Zukunft „Atruvia Baden-Marathon“ heißen, berichtet der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins, Norbert Wein.