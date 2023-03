Traumberuf auf Schienen: Als Triebfahrzeugführer bei der AVG arbeiten

Mit rund 75 Millionen Fahrgästen pro Jahr bietet die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) seit über 60 Jahren den Menschen am Oberrhein ein attraktives Nahverkehrsangebot und eine umweltfreundliche Alternative zum Individualverkehr.

Das kommunale Verkehrsunternehmen der Stadt Karlsruhe beschäftigt circa 1.000 Personen und bildet in einem beziehungsweise drei Jahren zum Triebfahrzeugführer aus.

1957 mit dem Ziel gegründet, die abgewirtschaftete Albtalbahn zu sanieren und an das Straßenbahnnetz zu verbinden, bringen mittlerweile 217 Schienenfahrzeuge und 32 Busse tagtäglich etwa 300.000 Fahrgäste in und um Karlsruhe und Heilbronn sicher an ihr Ziel - ob in der Stadt oder im Umland.