Nur 2.764 junge Männer und Frauen beginnen in diesen Tagen ihre Berufsausbildung in Betrieben des IHK-Bezirks Karlsruhe. Das sind noch einmal 14,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Gründe liefert die Pandemie – aber nicht nur.

Es wird immer schwieriger, geeignete junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen. Diese Erfahrung macht derzeit auch die Miro in Karlsruhe. 14 Chemikanten bildet die Mineralölraffinerie am Rheinhafen aus. Sichere Jobs mit 3550 Euro Einstiegsgehalt winken nach dreieinhalbjähriger Ausbildung: Es sind Fachkräfte, die Anlagen steuern.

Doch nicht jedem gefällt die Aussicht auf Schichtarbeit. Und so läuft nach Auskunft von Unternehmenssprecherin Yvonne Schönemann auch die Suche für die nächste Ausbildungsrunde bei Miro schleppend.

Die Mühe, ihre Plätze zu besetzen, spüren die Ausbildungsbetriebe im IHK-Bezirk Karlsruhe wie auch landesweit. „Es gibt deutlich weniger Bewerber und Ausbildungsinteressierte“, sagt Karlsruhes IHK-Präsident Wolfgang Grenke bei der Vorstellung der Zahlen vor der Presse. Und so beginnen in diesen Tagen nur 2.764 junge Menschen in der Region von Bruchsal bis Bühl ihre duale Ausbildung in Industrie-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen – das sind 474 Ausbildungsverträge weniger als im Vorjahr.