Die Sporthalle Gießen-Ost hat sich in der Basketball-Szene völlig zurecht den Namen „Osthölle“ verdient. Besonders frenetisch und entsprechend laut peitschen die Fans auf den ganz in Rot getauchten Rängen ihre Gießen 46ers in der Regel nach vorn. Auch an diesem Mittwoch.

Doch nach dem dritten Viertelfinalspiel der auf drei Siege angelegten Play-off-Serie gegen die PS Karlsruhe Lions herrschte: Stille. Die Lions gingen nach dem 87:79-Auswärtssieg mit 2:1 in Führung – und ließen damit die Stimmung in der „Osthölle“ gefrieren.

Karlsruher Center Dennis Tunstall überragt im ersten Viertel

Die Lions starteten mit viel Energie. Vor allem Dennis Tunstall. Der Karlsruher Center legte alleine in den ersten zehn Minuten zwölf Punkte auf und krallte sich fünf Rebounds.

Das ausgeglichene Viertel beendete Bakary Dibba mit einem verwandelten Dreier zur Karlsruher 23:20-Führung. Ausgerechnet Dibba. Denn immer, wenn der Big Man der Lions am Ball war, stimmten die Gießener Ultras ein gellendes Pfeifkonzert an.

Teils wüste Schmähungen gegen Karlsruhes Bakary Dibba

Dibba hatte den Unmut der Mittelhessen am Sonntag auf sich gezogen, als er – während die letzten Sekunden zum sicheren Sieg der Lions von der Uhr tickten – trotz des obligatorischen Nichtangriffspakts den Ball Richtung Korb warf. Ein Fauxpas, der sogar zu einer kleinen Rudelbildung geführt hatte.

Am Mittwoch musste sich Dibba dann teils wüste Schmähungen von den Rängen anhören. Das schien den Karlsruher aber nicht nachhaltig zu beeindrucken: Dibba antwortete zu Beginn des zweiten Viertels mit einem krachenden Dunk.

In der Folge hatten Lions, bei denen Jason Ani nach seinem Mittelhandbruch das ersehnte Comeback feierte, mit erheblichen Foulproblemen und unnötigen Ballverlusten zu kämpfen. Und immer besser werdenden 46ers. Die Folge: Gießen führte zwischenzeitlich mit zehn Punkten. Doch die Lions bissen sich zurück in die Partie und verkürzten zur Pause auf 39:44.

Stenogramm der PSK Lions Tunstall 16 Punkte/1 Dreier, Dibba 15/3, Dent 14/2, Albus 13/3, Williams 10/1, Jostmann 10/0, von Waaden 5/1, Bailey 4/0.

Mit zwei eiskalt versenkten Dreiern – schon beim klaren Heimsieg der Lions am Sonntag einer der Erfolgsfaktoren – eröffnete Dibba die zweite Hälfte. Und ließ die Halle zeitweise verstummen. Das markierte den Auftakt für einen bockstarken Karlsruher Durchgang. Kapitän Julian Albus führte seine Lions mit einer 64:59-Führung ins finale Viertel.

Und auch dort ließen es die Lions zunächst weiter krachen. Nach drei Minuten war der Vorsprung auf 15 Punkte angewachsen (76:61). Während Gießen nun völlig von der Rolle war, verteidigten die Karlsruher äußerst clever, dominierten unter beiden Körben – und zauberten sogar.

Etwa Victor Bailey, der einen Fast-Break mit einem krachenden Windmill-Dunk maximal spektakulär veredelte. Minuten später jubelten und brüllten nur noch die Lions. Und das kleine „Karlsrudel“ an mitgereisten Fans.

Eine Entscheidung könnte schon an diesem Freitag fallen. Um 19.30 Uhr kehrt die Play-off-Serie in die Karlsruher Lina-Radke-Halle zurück. Erster Matchball Lions.