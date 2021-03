Für die Liebe von Karlsruhe nach Australien

Als Holger Lierse von Karlsruhe nach Australien auswanderte, wusste er nicht, was auf ihn zukommt. Mittlerweile ist er in Melbourne angekommen. Familie und Freunde fehlen ihm jedoch – und manchmal auch eine frische Brezel.

Die Liebe führt Holger Lierse im Jahr 2007 ans andere Ende der Welt. Bereits im Jahr 2006 lernt der gebürtige Karlsruher während der Fußball-Weltmeisterschaft Yvonne kennen. Die gebürtige Deutsche ist in Australien aufgewachsen und zieht bald darauf wieder nach Down Under.

„Mal sehen, was daraus wird”, denkt sich Holger Lierse, als er seine Zelte in Deutschland abbricht und Yvonne nach Sydney folgt. Heute sind die beiden verheiratet, leben mittlerweile in Melbourne und haben zwei Kinder. Ihr Sohn ist sieben, die Tochter fünf Jahre alt.

Das Leben in Australien genießt die Familie sehr. Kulturell hat Australien zwar weniger zu bieten als Europa. „Es gibt keine alten Burgruinen oder Schlösser zu entdecken“, sagt Holger Lierse. Die Natur- und Freizeitangebote machten das aber wieder wett – dabei erfreut sich die Familie an „Sonne, Strand und Meer mit gelegentlichen Trips ins australische Hinterland.“