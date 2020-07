Auto auf dem Dach: Erneut Unfall auf der A5

Erneut hat es auf der A5 bei Karlsruhe einen Unfall gegeben, ein Auto liegt auf dem Dach und zwei Personen wurden verletzt. Gegen 16 Uhr kam es laut Polizei Karlsruhe zu dem Unfall in Fahrtrichtung Süden zwischen Karlsruhe-Nord und Karlsruhe-Durlach.

Erneut hat es auf der A5 bei Karlsruhe einen Unfall gegeben, ein Auto hat es auf das Dach gelegt und zwei Personen wurden verletzt. Gegen 16 Uhr kam es laut Polizei Karlsruhe zu dem Unfall in Fahrtrichtung Süden zwischen Karlsruhe-Nord und Karlsruhe-Durlach.

Durch die Aufräumarbeiten staute es sich hier teilweise bis nach Weingarten, so dass Autofahrer hier rund 45 Minuten länger brauchten.

Zweiter Unfall des Tages auf der A5

Schon am Morgen gegen halb neun hat es auf der A5 einen Unfall gegeben. Auf Höhe Weingarten in nördliche Richtung fahrend wurden zwei Menschen schwer verletzt. Ein Auto war auf ein anderes Fahrzeug, das am Stauende stand, aufgefahren.

Auch auf der A8 hat es gekracht

Gleich sechs Fahrzeuge waren bei einem Auffahrunfall gegen halb zwölf auf der linken Spur der A8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord in Richtung Karlsruhe beteiligt. Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand.

Der Beitrag wird aktualisiert. BNN