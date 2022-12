Auto bei Unfall in Karlsruhe in Brand geraten

Am Donnerstagmittag ist ein Auto bei einem Unfall in Karlsruhe auf der Theodor-Heuss-Allee in Brand geraten. Die Frau konnte ihr Fahrzeug leicht verletzt verlassen.

Nach Angaben der Polizei fuhr die Unfallbeteiligte gegen 11.25 Uhr auf der Theodor-Heuss-Alllee in Richtung Adenauerring. An der Einmündung der Insterburger Straße übersah sie beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Hierbei schleuderte das Auto der Unfallbeteiligten in den angrenzenden Wald. Die Frau konnte ihr Fahrzeug leicht verletzt verlassen bevor es in Brand geriet. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war die Theodor-Heuss-Allee für den Straßenverkehr bis gegen 12.30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro.