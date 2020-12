Eine 82 Jahre alte Frau hat sich am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizeimeldung überquerte die Frau gegen 10.45 Uhr bei Grünlicht an einer Fußgängerampel die Neureuter Straße in Höhe der Gablonzer Straße. Während dem langsamen Überqueren der Fahrbahn schaltete die Ampel von Grün auf Rot.

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer stand an der Ampel auf der Gablonzer Straße und bog bei Grün nach rechts auf die Neureuter Straße ein. Hierbei achtete er nicht auf die 82-jährige Fußgängerin und erfasste sie mit dem Pkw. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer. Sie wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.