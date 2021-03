Bei einem Unfall am vergangenen Donnerstag, 4. März, gegen 19 Uhr, wurde eine 55-jährige Fußgängerin verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gab der unfallverursachende Pkw-Fahrer der Frau noch seine Telefonnummer und verließ anschließend die Unfallstelle an der Einmündung der Raiherwiesenstraße in die Pfaffstraße. Die Dame begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Leider stellte sich heraus, dass die Telefonnummer falsch war. Möglicherweise handelt es sich um eine Verdrehung der Zahlen, die der Aufregung nach dem Unfall geschuldet war.

Der Unfallverursacher oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Telefon (07 21) 94 48 40