Auto kollidiert mit Straßenbahn in Karlsruhe

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist es am Montag in Karlsruhe zu einem Leichtverletzten und einem Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro gekommen.

Im Kreuzungsbereich Haid-und-Neu-Straße / Hirtenweg ist am Montag gegen 8 Uhr ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 120.000 Euro.

Nach aktuellem Stand war der Pkw-Fahrer auf dem Hirtenweg unterwegs und wollte nach rechts in die Haid-und-Neu-Straße abbiegen. An einem unbeschrankten Bahnübergang übersah er offenbar die aus einer Haltestelle in Richtung Hagsfeld ausfahrende Straßenbahn, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Sowohl an dem Pkw, als auch an der Straßenbahn entstand erheblicher Sachschaden. Ein Abschleppdienst musste hinzugerufen werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.