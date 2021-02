Am Mittwochnachmittag ist eine Autofahrerin auf der K3585 aus der Richtung Ittersbach nach Fischweier in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. Sie ist gegen einen entgegenkommenden Golf geprallt.

Gegen 14.45 Uhr, am Mittwochnachmittag, befuhr eine 34-jährige die K 3585 aus Richtung Ittersbach kommend nach Fischweier. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schneebedeckter Fahrbahn geriet die Polo-Fahrerin in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte hierbei gegen einen entgegenkommenden Golf, berichtet so das Polizeipräsidium Karlsruhe.

Durch die Wucht des Aufpralls wird der Golf nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Der Polo der 34-Jährigen kam nach zirka 60 Metern entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.