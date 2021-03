Am Bahnübergang Sudetenstraße/Pionierstraße ist ein Auto mit der Straßenbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Montag ist ein 43-jähriger Autofahrer am Bahnübergang Sudetenstraße/Pionierstraße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtete, geschah dies gegen 15 Uhr. Dabei wurde niemand verletzt.

Trotz roter Ampel am Bahnübergang, wollte der 43-Jährige wollte am Bahnübergang die Schienen überqueren und von der Sudetenstraße nach links über die Schienen in die Pionierstraße abbiegen. Hier kollidierte er mit der Straßenbahn.

Die Straßenbahnstrecke musste für ungefähr eine Stunde gesperrt werden. Der beteiligte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 7.000 Euro.