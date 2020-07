Fahrerin leicht verletzt

Auto überschlägt sich in Karlsruhe und prallt gegen Mauer

Am Samstag hat eine Frau in Karlsruhe gegen 13.40 Uhr beim Abbiegen auf regennasser Fahrbahn in die Theodor-Heuss-Allee die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich mit ihrem Auto überschlagen. Dabei wurde die Autofahrerin leicht verletzt.