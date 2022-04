Autofahrer fährt entgegen der Fahrtrichtung in Karlsruhe

Ein 55-jähriger Ford-Fahrer ist in der Nacht zum Samstag entgegen der Fahrtrichtung in der Karlsruher Innenstadt gefahren. Dabei war er betrunken. Bei einem Wendemanöver beschädigte er ein geparktes Auto.

Der 55-Jährige fuhr gegen 0.35 Uhr entgegen der Fahrtrichtung in die Akademiestraße in Richtung Hans-Thoma-Straße. Nachdem Zeugen den 55-Jährigen darauf aufmerksam machten versuchte er sein Fahrzeug zu wenden. Dabei beschädigte er ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Auto.

Die alarmierte Polizei stellten bei der Kontrolle des Fahrers Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Da der Mann keine Person angeben konnte, die sein Auto verkehrssicher abstellen könnte, schleppt ein Abschleppunternehmen das Auto ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.