Autofahrer kracht in Karlsruhe gegen geparkten Lkw - 900 Liter Diesel ausgelaufen

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmittag in der Südbeckenstraße vermutlich wegen zu schneller Geschwindigkeit mit seinem Auto gegen einen geparkten Lkw geprallt. Dabei wurde der Lkw Tank beschädigt und rund 900 Liter Diesel liefen aus.

Wie die Polizei berichtete, wurden der 27 Jahre alte Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer dabei leicht verletzt und kamen zur Behandlung in Kliniken. Durch den Zusammenstoß wurde an dem Schwerfahrzeug der linksseitige Tank aufgerissen. In der Folge liefen geschätzte 900 Liter Dieselkraftstoff aus und gelangten in die Kanalisation. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe war zur Bekämpfung mit insgesamt zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Der Pkw musste mit einem Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro abgeschleppt werden. An der Sattelzugmaschine entstand - neben dem Schaden durch ausgelaufenen Kraftstoff von noch unbekannter Höhe - ein weiterer Schaden von etwa 8.000 Euro. Zudem war eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig. Erst gegen 15 Uhr waren die letzten Aufräumarbeiten abgeschlossen.