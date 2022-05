Autofahrer prallt in der Karlsruher Weststadt in eine Straßenbahn

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in Karlsruhe eine Straßenbahn übersehen.

Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Schillerstraße/Goethestraße.

Der 52-Jährige übersah die von rechts kommende Straßenbahn, welche in Richtung Europahalle unterwegs war.

Niemand wurde verletzt

Es kam zur Kollision. Es gab keine Verletzte, jedoch einen enormen Sachschaden. Der Mann hat nun Reparaturkosten an der Straßenbahn in Höhe von 10.000 Euro und am Auto einen Sachschaden von rund 5.000 Euro zu verantworten.