Am Wochenende

Autofahrerin nach Kollision in Karlsruhe schwer verletzt

Nachdem eine Autofahrerin die Vorfahrtsregelungen am vergangenen Samstag in Karlsruhe missachtete, ist sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die Frau wurde schwer verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 43.000 Euro.