Autokorso in Gaggenau und "Kreuzfahrt-Virus" in Baden-Baden

In Karlsruhe, am Oberrhein und im Schwarzwald ist immer was los! Vom Unimog über Winnetou bis hin zum Kreuzfahrtschiff: Hier ist für jeden etwas dabei. Das sind die Highlights der Veranstaltungen des kommenden Wochenendes.

In Karlsruhe, am Oberrhein und im Schwarzwald ist immer etwas los! Vom Unimog über Winnetou bis hin zum Kreuzfahrtschiff: Hier ist für jeden etwas dabei. Das sind die Highlights des kommenden Wochenendes.

Gaggenau schreibt Automobilgeschichte

Das Automobilwerk in Gaggenau wird 125 Jahre alt . Zur Feier dieses Jubiläums veranstaltet die Stadt Gaggenau am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September, eine Festmeile. Zwischen dem Marktplatz und dem Kirchplatz St. Josef warten neben einer Oldtimer-Schau, Konzerten und einer Vielzahl an kulinarischen Ständen weitere Attraktionen auf die Besucher.

Kostproben in Karlsruhes Theatern

Am Samstag, 7. September, wird Karlsruhes Theater Publikum zur siebten Karlsruher Theaternacht eingeladen. Zehn Schauspielhäuser präsentieren hierbei Ausschnitte aus ihren aktuellen Inszenierungen. Neben der " Badisch Bühn ", dem K2 Kammertheater und dem Figurentheater "marotte" beteiligen sich daran in diesem Jahr auch der Werkraum Karlsruhe sowie das Junge Staatstheater - Insel . Zu den präsentierten Werken zählen unter Anderem Winnetou und Tom Saywer.

Tickets können in Vorverkauf-Stellen oder vor Ort an der Abendkasse gekauft werden.

Pforzheims Hang wird zur Freilichtbühne

Als Festival für "Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene" bezeichnet sich das Open Air Festival "Easy am Hang" am Freitag, 6., und Samstag, 7. September. Neben Musik von "The Moorings" , "Youth Okay" und "Attic Stories" erwarten die Besucher auf dem Hoheneckplatz in Dillweißenstein weitere Programmpunkte wie ein Workshop im Graffiti-Sprayen.

Schlemmen im Licht der Schlosslichtspiele

Bereits in die vierte Runde geht es für die "Foodtruck Convention" vor dem Karlsruher Schloss. Erstmals laden 20 verschiedene Küchen zum Probieren ihrer Spezialitäten ein. Von Vegan bis zu Kräftigem vom Grill ist dabei alles vertreten. Ab 11 Uhr öffnen die Wagen am Freitag, 6. September, ihre Küchen. Bis Sonntag, 8. September, kann das Spektakel besucht werden. Das Schlemmen wird am Abend von den Projektionen der Schlosslichtspiele begleitet.

"Kreuzfahrt-Virus" in Baden-Baden

Leinen Los! Über 50 Mal durfte Komiker Michael Eller dies auf den Schiffen der AIDA Flotte erleben. Mit seinem Programm "Unter Kreuzfahrern - Captain Comedy legt ab!" tritt er am Sonntag, 8. September, zum Sommer-Special im Rantastic in Baden-Baden auf. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr. Bei schönem Wetter wird die Veranstaltung im Biergarten stattfinden, bei schlechtem Wetter im Veranstaltungssaal.