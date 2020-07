Autor mit Karriere in der „Sandwüste“

Ein schmales Buch erschien 1803 in Karlsruhe. Vom Verfasser waren nur in einer Widmung die Initialen verzeichnet. Wer heute das Büchlein antiquarisch erwerben möchte, muss sehr viel Glück haben, dass die in 1.200 Exemplaren erschienene Erstausgabe angeboten wird. Einige Tausend Euro wird sie dann kosten. Mit seinem Buchtitel hat der Verfasser eine badische Mundart bekannt gemacht, einen Begriff geprägt und bis heute der Literatur im Dialekt ein Denkmal gesetzt.

Der bescheidene Mann, katapultierte sich damit in höchste schriftstellerische Sphären. Einige seiner späteren Erzählungen in Standardsprache gehören zur Weltliteratur. Das Schreiben betrieb er später mit einem pädagogischen Anspruch. Lebensklugheit und Humanität vermitteltet der viel beschäftigte Mann in aufklärerischer Absicht. Mit fortschrittlichen wie konservativen Einstellungen.

Im Hauptberuf war er evangelischer Pfarrer und Lehrer. Vor allem Latein, Hebräisch und Griechisch unterrichtet er in einem Gebäude am Karlsruher Marktplatz. Die badische Hauptstadt sah der im Schwarzwald aufgewachsene zwar in einer „Sandwüste“ liegen. Aber im Unterland entstanden seine berühmten Gedichte, in Erinnerung an das heimatliche Oberland.

Der Autor wurde mit der Zeit zum geselligen Karlsruher Stadtmenschen, der fürs Landleben schwärmte. Später machte der Theologe Karriere in seiner evangelischen Kirche und wurde Abgeordneter des Landtags. Seine Biografie ist spannend, seine Literatur unvergänglich und noch nicht ausgeschöpft. In Kürze erscheint die in Karlsruhe entstandene neue Gesamtausgabe seiner zahlreichen Werke und Briefe.

Wie heißt der Theologe und Schriftsteller, der dem alemannischen Dialekt ein literarisches Denkmal setzte?

