850 Meter sind gebaut

Autotunnel in der Karlsruher Kriegsstraße ist zur Hälfte fertig

In der Kriegsstraße wächst 2020 weitgehend zusammen, was für Kombi-Karlsruhe zusammengehört: Jetzt ist die Hälfte des Autotunnels inklusive der zwei Rampen im Rohbau fertig. Nach knapp drei Jahren Bauzeit liegt in mehreren Abschnitten auf insgesamt 565 Metern der Betondeckel drauf.