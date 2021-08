Autounfall auf der A8 bei Karlsruhe - mehrere Verletzte

Auf der A8 hat es am Montagmorgen zwischen Karlsruhe und Pforzheim einen Unfall gegeben. Die Straße ist gesperrt.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, gab es auf der A8 bei Karlsruhe in Richtung Pforzheim am Montag gegen 8 Uhr einen Unfall. Dabei wurden wohl mehrere Personen verletzt.

Die Straße ist am Unfallort gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert.