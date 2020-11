Am Mittwochnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall auf der B5, Höhe Ausfahrt Karlsruhe-Nord ereignet. Die FOlgen sind rund 15.000 Euro Sachschaden. Kurz nach 15.30 Uhr fuhr der 51-jährige Unfallverursacher auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahnausfahrt Karlsruhe-Nord in Richtung Durlach und wechselte in der Folge auf den rechten Fahrstreifen. Zeitgleich wechselte der auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende Lkw auf die rechte Fahrspur. Hierbei kam es zwischen beiden Fahrzeugen zur Kollision, in deren Verlauf der Transporter des 51-Jährigen sich quer vor die Front der Sattelzugmaschine legt und im Weiteren verlauf nach links abgewiesen wird, wo er mit der Front die Betongleitwand touchierte und abermals links in den Auflieger schleudert. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Für die Unfallaufnahme musste der Beschleunigungsstreifen sowie der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden.