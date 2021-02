Für die ersten beiden Abschnitte wird die B3 zwischen Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und Seehofkreuzung voll gesperrt, im zweiten Abschnitt der Bereich von Seehofkreuzung zum Wattkopftunnel. Auch der Tunnel wird dann für drei bis vier Tage zu bleiben. Anschließend wird die L605 in Richtung Ettlingen auf Höhe des Golfplatzes am Weiherwald bis zur B3 in Richtung Rastatt sowie die Abfahrt in Richtung Rastatt saniert. Der vierte Abschnitt umfasst im gleichen Streckenverlauf die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe einschließlich der Rampen von und nach Rastatt. Auf der L605 wird während der Sanierung immer ein Fahrstreifen auf die andere Richtungsfahrbahn gelegt, sodass zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrecht gehalten werden können. Auf der Seite, die nicht erneuert wird, liegen dann drei Fahrstreifen. Vollsperrungen sind für den dritten und vierten Bauabschnitt nur auf den Auf- und Abfahrten notwendig.