Nächster Halt Baden-Airport! Flixbus bietet ab sofort auch Reisen von und zum Flughafen in Rheinmünster-Söllingen an. Wie das Fernbusunternehmen mitteilte, soll es ohne Umstieg unter anderem nach Frankfurt, Straßburg oder Basel gehen.

Zudem starte jeden Morgen ein Bus aus Frankfurt, der auch in Mannheim und Heidelberg Station mache. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik an der Anbindung des Flughafens gegeben.