"Größere Spinne" gemeldet

Polizeieinsatz wegen Heuschrecke im Schlafzimmer in Baden-Baden

Am Dienstagabend fand ein Baden-Badener ein ihm unbekanntes Tier in seinem Schlafzimmer. Am Mittwochnachmittag meldete er sich dann bei der Polizei. Er fürchtete, eine gefährliche Art könne bei ihm Unterschlupf gesucht haben.