Nach zwei Vize-Meisterschaften starten die Baden Volleys des SSC Karlsruhe in die neue Saison. Die gute Nachricht: Bis zu 300 Zuschauer dürfen wieder in die Halle. Aber was dürfen die von ihrem Team erwarten?

An diesem Samstag starten die Baden Volleys des SSC Karlsruhe in die neue Saison. Es ist die fünfte für den Waldstadt-Club in der Zweiten Liga und die dritte unter Cheftrainer Antonio Bonelli, der das Team um Kapitän Jens Sandmeier zuletzt zwei Mal in Folge zur Vize-Meisterschaft geführt hat.

Allerdings in der Vorsaison im „Geister-Modus“, Zuschauer waren nur ganz zu Beginn mal zugelassen gewesen. Diese Runde planen die Clubs wieder mit Fans in den Hallen, die Volleys mit maximal 300 Zuschauern.

Sportliches Ziel der Karlsruher ist es, erneut ganz oben mitzuspielen. Ein Aufstieg ist aber auch in dieser Saison noch kein Thema.