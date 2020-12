Ausgangssperre da, Lockdown in Planung

Als im Frühjahr der große Stillstand kam, war das ein Schock – den das Land aber ganz gut verdaute. Die Tage wurden ja dennoch länger und freundlicher. Statt in Restaurants und an Flughäfen zog es die Menschen ein paar Wochen in die Natur. Fahrradhändler meldeten damals eine Rekordnachfrage.

Melanie Weiss hat die Tage im März und April auf der Intensivstation des Klinikums in Karlsruhe erlebt, wo sie Covid-19-Patienten betreute. Am Anfang sei die Sache etwas chaotisch und ungewiss gewesen, sie und Ihre Kollegen hätten sich auf die neue Situation einstellen müssen, sagt die Intensiv- und Anästhesie-Pflegerin. Es habe aber nicht lange gedauert, eine professionelle Routine zu entwickeln.