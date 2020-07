Karlsruhe/Pforzheim/Bruchsal

Baden-Württemberg entschädigt Bahnpendler im Regionalverkehr für Zugausfälle

Das Land Baden-Württemberg entschädigt Bahnpendler rund um Karlsruhe, Pforzheim und Bruchsal, die 2019 von den vielen Zugausfällen und Verspätungen im Regionalverkehr betroffen waren. Das teilte das Verkehrsministerium in Stuttgart am Freitag mit. Demnach will das Ministerium Jahres- und Monatskarteninhabern das Geld für einen Monat zurückzahlen.