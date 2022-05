Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause startet die Badische Meile zu einem neuen Anlauf: Am Wochenende gehen wieder zahlreiche Läufer auf die 8,8889 Kilometer lange Strecke durch Karlsruhe. Allerdings wird es für die meisten Teilnehmer am Ende keine Medaillen mehr geben.

Das war keine einfache Entscheidung. „Wir haben lange überlegt und uns am Ende dann doch dazu entschlossen, wieder eine Badische Meile zu organisieren“, verrät Angelika Solibieda, Vorsitzende der LG Region Karlsruhe. Erst Anfang Januar fiel die endgültige Entscheidung. Zu dem Zeitpunkt wusste natürlich niemand, wie es mit Corona weitergeht. „Für die LG war es wichtig, wieder ein Lebenszeichen zu senden.“

Wie viele andere Vereine auch, spürte die LG die Auswirkungen von Pandemie, Lockdown und Co.: keine Neuzugänge bei den Mitgliedern; Jahrgänge, gerade im Nachwuchsbereich, die deswegen schlichtweg ausblieben.

Abgesehen davon braucht ein Verein ein finanzielles Fundament. Mit Ehrenamtlichkeit allein ist es längst nicht mehr getan. „Die Badische Meile war und ist für uns, für unsere Vereinsarbeit, enorm wichtig“, sagt LG-Geschäftsführer Matthias Wiemann.

Abzüglich der Investitionen in den Volkslauf – da kommen laut Angelika Solibieda gut über 100.000 Euro zusammen – blieb in der Vergangenheit immer noch ein Gewinn für die LG übrig. Eine gewichtige Rolle bei der Finanzierung der Meile spielen neben den Meldegebühren die Sponsoren. „Die sind uns treu geblieben“, kann die Vereinsvorsitzende vermelden.

Wie viele bei Badischer Meile in Karlsruhe mitlaufen, ist noch unklar

Etwas mit einem Fragezeichen versehen sind derzeit Prognosen über die Größe des Starterfeldes. Rund 6.500 Teilnehmer, einschließlich der Walker, verträgt der Lauf. Ein größeres Feld wäre angesichts der Streckenlänge von knapp neun Kilometern kontraproduktiv und würde eher zu Laufverdruss statt zu Laufgenuss führen.

Ob das Feld voll wird, bleibt abzuwarten – es ist aber eher unwahrscheinlich. „Ich habe das Gefühl, dass so mancher noch zögerlich ist“, mutmaßt Solibieda. Immerhin: Zahlreiche Läufer, die für 2020 meldeten, ehe der erste Lockdown kam, haben damals ihre Startgelder stehen lassen, um bei der „nächsten“ Meile mit dabei zu sein.

Was sich dieses Jahr ändert Anmeldegebühren: Sie sind um drei Euro gestiegen. „Das muss leider sein“, so Scheef. Er rechnet nicht damit, dass diesmal die volle Teilnehmerzahl erreicht wird. Die Startzeit: Der Hauptlauf wird diesmal um 10 Uhr gestartet – also eine halbe Stunde früher als noch 2019. Die frühere Startzeit, das gilt in der Folge dann auch für die Walker und Nordic Walker, ist vor allem dem „Fest der Sinne“ in der Stadt am Wochenende geschuldet. Die Startnummernausgabe: Nicht mehr wie 2019 direkt im Stadion werden die Startnummern ausgegeben, sondern in der Elisabeth-Selbert-Schule, Steinhäuserstraße 25 bis 27 (gegenüber vom ADAC-Gebäude). Die Neuerung ist einer Auflage der Stadt Karlsruhe geschuldet. Angeblich soll die Ausgabe beim Gerätelager im Stadion zu unsicher sein. Premiere bei Speis und Trank: Erstmals machen sogenannte Food-Trucks Station bei der Meile. Sie fahren vorm Stadion auf und bieten so manche Köstlichkeit an Speis und Trank. Überdies, wie die Jahre zuvor, werden auf der „Terrasse“ des Stadions wieder Kuchen und Kaffee verkauft. Im Stadion, im Zielbereich, gibt es Getränke. Verkehrsbehinderungen: Damit ist laut Scheef insbesondere zwischen der Bahnhofsstraße und Beiertheim zu rechnen. Die Anwohner sollen mittels Flyer entsprechend informiert werden. Durchgangsstellen gibt es im Bereich der Hohenzollern Straße.

Die Meile ist für die LG die eine Sache, eine andere der tägliche Sportbetrieb, samt Training und Wettkämpfe. Was das angeht, kehrt langsam aber sicher wieder Normalität in den Vereinsalltag ein. Die vergangenen Monate waren schwierig. Nicht nur Corona machte der LG zu schaffen. Obendrein wurde die Europahalle, der angestammte Wintertrainingsplatz, wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. „Da mussten wir kreativ sein“, sagt Wiemann. Die vergangene Wintersaison trainierten die Leichtathleten in Zelten.

All das ist und bleibt aus Sicht der LG-Verantwortlichen hoffentlich Vergangenheit. Der Blick ist nach vorne gerichtet – vor allem auf die nun anstehende Badische Meile.

Im Untergrund laufen die Fäden zusammen

Und der Mann, bei die Fäden für die Meile zusammenlaufen, arbeitet im Untergrund. Zumindest trifft das auf seinen Arbeitsplatz zu. Patrick Scheef sitzt im Kellergeschoss.

Von hier aus organisiert er die Badische Meile. Ohne ihn, das lässt sich getrost behaupten, gäbe es allenfalls eine Badische Meile mit viel Durcheinander, Irrungen und Wirrungen. Scheef kümmert sich als hauptamtlicher Mitarbeiter der LG Region Karlsruhe um den sportlichen Bereich, einschließlich der von der LG veranstalteten Laufevents.

Nach den coronabedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 durfte auch Scheef wieder ran. Sicher, das Meile-Rad muss bei der nun inzwischen 31. Auflage des Volkslaufes nicht immer wieder neu erfunden werden. „Aber jedes Jahr ändert sich etwas. Jedes Jahr gibt es unterschiedliche Bedingungen“, berichtet Scheef.

Die Streckenplanung, die Ausschreibung, die Meldezahlen, der Kauf Tausender Shirts für die Läufer – um nur einige Beispiel zu nennen – gehören zu seinem Aufgabengebiet. Scheef ist kein Mann der großen Worte. Er macht es einfach – eben das, was für einen reibungslosen Ablauf der Meile notwendig ist.

Auf die Medaillen müssen die Läufer verzichten

„Die Baustellensituation in Karlsruhe hat sich deutlich verbessert“, sagt Scheef. Bis auf wenige Änderungen dürfte die Strecke den passionierten Meile-Läufern einigermaßen bekannt sein. „Wichtig ist bei der Streckenplanung, dass der Verkehr so wenig wie möglich behindert wird.“ Eine der markantesten Streckenänderungen zur vorerst letzten Meile 2019 befindet sich am Karlstor. „Diesmal führt die Strecke unter dem Karlstor durch.“

Auf die begehrten Medaillen müssen die Teilnehmer diesmal verzichten. „Aus Kostengründen“, klärt Scheef auf. Nahezu verdoppelt hätte sich nämlich der Kaufpreis für die beliebten Funktionsshirts. Immerhin: Die Shirts gibt es nun nicht in einer einzigen Farbe, sondern gleich in fünf verschiedenen. Bei den Shirts spürt der Organisator das, was derzeit nahezu überall zu hören ist: weltweite Lieferengpässe.

Die weiteren Läufe der LG Neben der Badischen Meile veranstaltet die LG Region Karlsruhe zwei weitere große Laufevents: am 21. Mai die „Lange Laufnacht“; am 1. Juli die Bergdorfmeile. Lange Laufnacht am 21. Mai: Schauplatz der mehr als 40 Rennen über 800 Meter, 1.500 Meter, 3.000 Meter Hindernis und 5.000 Meter ist das Carl-Kaufmann-Stadion. Am Start sind, verteilt auf zahlreiche Wettbewerbe, rund 700 Teilnehmer, darunter nationale und internationale Top-Athleten. Die Lange Laufnacht wurde vom Leichtathletik-Weltverband jüngst als „World Athletics Tour Challenger Meeting“ ausgezeichnet. Somit können die Läufer Weltranglistenpunkte sammeln. Das motiviert zusätzlich und verspricht für die Zuschauer spannende und hochklassige Rennen. Die Lange Laufnacht beginnt um 15 Uhr und dauert bis etwa Mitternacht. Bergdorfmeile am 1. Juli: Längst ist diese Meile ein fester Bestandteil im regionalen Volkslauf-Kalender. Die Streckenlänge entspricht der Länge der Badischen Meile. Start und Ziel sind am 1. Juli im Karlsruher Höhenstadtteil Hohenwettersbach. Gestartet wird um 19 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 1.000 Läufer begrenzt. Anmeldungen sind bis zum 26. Juni möglich: www.bergdorfmeile.de.

Übrigens: Ganz ohne Medaillen geht es nicht. Über die „Anhängsel“ dürfen sich die Kinder freuen, die am Samstag vor dem Meilen-Sonntag ihre Läufe austragen.