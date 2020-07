Termin am Mittwoch

Bahn frei: AVG verkündet Ende des Fahrernotstands ab Juni

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) hat ihr Personalproblem nach eigenen Angaben gelöst. „Die AVG ist wieder auf Kurs. Trotz der nach wie vor schwierigen Arbeitsmarktlage, die alle Eisenbahnunternehmen bundesweit vor große Herausforderungen stellt, ist es uns gelungen, in den vergangenen vier Jahren 140 neue Triebfahrzeugführer für die AVG zu qualifizieren", sagte Alexander Pischon, Chef der Gesellschaft, laut einer Pressemitteilung am Mittwoch in Karlsruhe.