Am Ende oder am Anfang – je nach Perspektive – hängt dann doch alles zusammen. Das gilt insbesondere für Vorhaben, die den Schienenverkehr betreffen. Und was das angeht, soll sich in den kommenden Monaten und Jahren einiges tun, was direkt und indirekt Auswirkungen auf die Schienenverkehrsregion Karlsruhe haben wird.

Pate dafür stehen einige größere Projekte. Das größte Vorhaben freilich dürfte der Ausbau der Nord-Süd-Bahnverbindung von Mannheim nach Karlsruhe sein. Die wichtigste Aussage dazu: Es wird noch Jahre dauern, bis – auf welcher neuen Trasse auch immer – die Züge möglichst leise rattern.

Derzeit steht auf der umfangreichen Planungsagenda die „ernsthafte Prüfung aller in Frage kommenden Varianten“. 2023, so die ehrgeizige Zeitvorgabe, soll das Raumordnungsverfahren beginnen – und das auf der Basis einer (einzigen) feststehenden Vorzugsvariante.