Die Deutsche Bahn kämpft weiter mit einem Kabelschaden zwischen Remchingen und Pfinztal-Söllingen. Die Folge: Die Großstadtverbindung von Karlsruhe nach Pforzheim bleibt dadurch gekappt.

Der IRE wird großräumig um Pforzheim und Mühlacker herumgeleitet, zwischen Karlsruhe-Durlach und Vaihingen an der Enz gibt es keinen Halt. Auch der von Nürnberg kommende IC wird umgeleitet.

Die S5 und S6 der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) von und nach Pforzheim fallen auch am Abend überwiegend aus.

Deutsche Bahn rät dazu, sich vorab zu informieren

„Das defekte Kabel ist noch nicht gefunden“, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Stuttgart am Abend gegenüber dieser Redaktion. Zur Ursache ist noch nichts bekannt. Auch eine Prognose falle derzeit schwer.

So viel sagt die Sprecherin: „Fahrgäste müssen sich auch am Donnerstagmorgen noch auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.“ Sie riet dazu, sich vorab über Bahn-App oder die Website des Unternehmens über Verbindungen zu informieren.

Inwiefern das in der Praxis hilft, ist fraglich. Seit Mittwochnachmittag kapituliert die Information via bahn.de offenbar. Laut der Internetseite verkehrt der IRE von Go Ahead inzwischen wieder normal zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Von Zügen war am frühen Abend nichts zu sehen, stattdessen stand an den Bahnsteigen, dass IRE und S-Bahn ausfallen.

Selbst beim Personal im IRE scheinen die Informationen verzögert anzukommen. So hieß es am Mittwochabend in einer Durchsage in Vaihingen an der Enz, man werde „kurzfristig“ umgeleitet.

Von Pforzheim geht es mit der Bahn über Vaihingen nach Karlsruhe

Eine Möglichkeit, von Pforzheim nach Karlsruhe zu kommen: Per Regionalbahn nach Vaihingen (Enz) und von dort weiter mit dem IRE nach Karlsruhe. Dafür muss man entsprechend mehr Zeit einplanen.

Wer von Karlsruhe nach Stuttgart fahren möchte, kann den IRE problemlos nutzen. Nur Aus- und Umstieg in Remchingen, Pforzheim und Mühlacker ist nicht möglich.

Die Störung wurde am Mittwoch kurz nach 8 Uhr gemeldet. Erst am Dienstag hatte am Mannheimer Hauptbahnhof ein Schaden an einer Oberleitung zu Verspätungen im Fernverkehr und auch Zugausfällen im Nahverkehr geführt.