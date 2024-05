Der Baustellen-Sommer der Deutschen Bahn hat es in sich. Allen voran trifft Bahn-Reisende dabei die monatelange Komplett-Sperrung des Abschnitts zwischen Mannheim und Frankfurt, der sogenannten Riedbahn.

Direkte Zugverbindungen zum Frankfurter Flughafen sind von Karlsruhe aus während der Generalsanierung nicht möglich.

Schon Anfang des Jahres war diese Bahnstrecke für vorbereitende Maßnahmen knapp vier Wochen dicht. Damals bewährte sich das Umleitungskonzept im Fernverkehr, der ICE-Fahrplan erwies sich als insgesamt stabiler.

Die Sanierung der Riedbahn beginnt am 15. Juli und damit am Tag nach dem Endspiel der Fußball-EM, während der Inhaber von EM-Tickets vergünstigt Zug fahren. Auch die Fernverkehrsstrecke Frankfurt – Köln ist im Sommer nämlich zeitweise komplett gesperrt.

Reisende im Badischen trifft derweil vor allem auch die Sperrung bei Rastatt im August, wenn das südliche Ende des Tunnels ans Gleisnetz angebunden wird

Alle wichtigen Infos über die Sperrung der Riedbahn und ihre Auswirkungen:

Vom 15. Juli, also einen Tag nach Ende der Fußball-EM, bis zum 14. Dezember wird die Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt komplett gesperrt. Die 70 Kilometer lange Strecke, ein Nadelöhr im deutschen Bahnnetz, wird durchgängig saniert: Gleise, Weichen, Oberleitungen und Bahnhöfe fallen darunter. Zudem werde die Strecke auf elektronische Stellwerkstechnik umgerüstet, erläutert die Bahn. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Bahn auf rund 1,3 Milliarden Euro.

Was bedeutet das für ICE-Verbindungen in Richtung Frankfurt und damit weiter gen Köln, Hamburg oder Berlin oder eben von Norden Richtung Karlsruhe und Baden-Baden?

Der Fernverkehr muss zwischen Mannheim und Frankfurt umgeleitet werden, die Fahrtzeiten verlängern sich dadurch. ICE-Verbindungen in Richtung beziehungsweise von Köln fahren über Wiesbaden, der Halt Frankfurt Flughafen entfällt. Die Fahrtzeit erhöht sich nach Bahn-Angaben um 30 Minuten. Rund 40 Minuten länger unterwegs ist, wer künftig die ICE-Linie Basel – Karlsruhe – Hamburg über Frankfurt Hauptbahnhof nutzt. Von Frankfurt Richtung Karlsruhe halten diese ICE zusätzlich in Mainz. 20 Minuten mehr sind es auf der ICE-Linie Basel – Berlin über Karlsruhe, hier entfällt der Halt Mannheim. Dafür stoppt diese ICE-Verbindung in Darmstadt.