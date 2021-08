Schon zum zweiten Mal hintereinander streiken die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) – auch in Karlsruhe. Pendler und Reisende müssen starke Einschränkungen hinnehmen. Manche lassen ihren Frust an den Streikenden aus.

Der Käsekuchen ist gebacken, Muffins und Getränke stehen bereit – und für den Abend auf dem Vorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofs ist der Fleischkäse auch schon bestellt. Diesmal wird es für die streikenden Eisenbahner eine lange Nacht werden. „Wir sind mit unserem Präsenzposten im Zelt auf jeden Fall bis morgen früh vor Ort“, erklärt Lokführer Björn Roth.

Wie viele andere Kolleginnen und Kollegen befindet er sich seit Montag um 2 Uhr im Streik. Es ist schon das zweite Mal innerhalb eines Monats, dass die Mitglieder in der Deutschen Lokführergewerkschaft (GDL) in den Arbeitskampf getreten sind. Seit Samstag geht im Güterverkehr auf der Schiene kaum noch etwas. Am Montag in der Früh kam auch der Personenverkehr dazu.

Tausende von Pendlern und Reisenden müssen seither erneut empfindliche Einschränkungen im Angebot der Bahn in Kauf nehmen. Ob sie wollen oder nicht. „Wir bekommen hier von den Passanten sehr unterschiedliche Reaktionen“, sagt Björn Roth.