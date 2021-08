Bundesweit stehen Hunderte Züge still. Auch in Baden-Württemberg mussten sich Pendler wegen des Streiks kurzfristig überlegen, wie sie am besten zur Arbeit kommen. Am Karlsruher Hauptbahnhof herrschte am frühen Morgen Ruhe und Gelassenheit.

Der große Tag des Bahnstreiks begann am Karlsruher Hauptbahnhof ganz ruhig. Kein Chaos am überfüllten Bahnsteig, keine langen Schlangen am Info-Schalter - stattdessen Leere und Ruhe in der sonst - vor allem früh am Morgen - so mit Leben gefüllten großen Halle.

Vor der großen Infotafel über dem Zugang zu den Bahnsteigen bleibt kaum jemand stehen. „Ich hab mich vorher im Internet informiert“, sagt ein Mann im blauen Business-Anzug und geht eiligen Schrittes weiter zum Gleis.

Auch Sirac aus Algerien, der heute noch in seine Heimat fliegen möchte, hat alle nötigen Informationen schon im Vorfeld gesammelt. „Um nach Frankfurt zu kommen muss ich jetzt zwei Stunden früher und über Mainz fahren. Von dort nehme ich dann die S-Bahn zum Flughafen“, sagt er.