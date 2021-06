Zug legt Notbremsung ein

Beinahe-Unglück beim Bahnübergang in Karlsruhe-Bulach wirft Fragen auf

In Karlsruhe gibt es vier Bahnübergänge ohne technische Sicherung. An einem kam 2018 eine Frau ums Leben, an einem anderen passierte nun beinahe ein Unglück. Doch das Eisenbahnbundesamt sieht keinen Handlungsbedarf.