Am 12. April lädt die Praxis von Doctor-medic Liliana-Iulia Bányai zum Kennenlernen ein und informiert rund um das Thema Augenheilkunde.

Gut zu sehen, das ist Lebensqualität und unsere Augen verdienen die bestmögliche Betreuung. So sieht man es bei Bányai Augenheilkunde, der Praxis von Doctor-medic Liliana-Iulia Bányai, die neben Stuttgart auch in der Fächerstadt Karlsruhe vertreten ist. Hier setzt man auf höchste Qualität und optimalen, freundlichen Service, denn das Wohl der Patienten steht stets an erster Stelle.

Am Freitag, 12. April 2024, lädt die Praxis in Karlsruhe zum Tag der offenen Tür in der Akademiestr. 49 ein. Beginn ist um 16 Uhr. Eine ideale Gelegenheit, um das Konzept und die Angebote von Bányai Augenheilkunde kennenzulernen.

Zu den verschiedenen Angeboten zum Tag der offenen Tür gehört ein kostenfreier Eignungstest, der vor Ort möglich ist. Des Weiteren finden kleine Vorträge in der Praxis statt. Zur Erfrischung sind Snacks und gegen den Durst sind Getränke vorhanden.

Individuelle und fachkompetente Behandlung

Das erklärte Ziel von Doctor-medic Liliana-Iulia Bányai ist es, dass sich die Patienten hier gut aufgehoben fühlen. Ihr und ihrem Team ist es wichtig, sie individuell, fachkompetent und in einer angenehmen Atmosphäre zu beraten und zu behandeln.

+3 +1

Zu den Leistungen in Karlsruhe gehört die Refraktive Laserchirurgie mit den Behandlungsmethoden PRK&LASEK, Femto Lasik, SMILE® PRO, Presbyond und ICL Linsenimplantate.

Die Vorteile liegen auf der Hand und nach der Behandlung erleben Patienten schon bald eine spürbare Verbesserung ihrer Sehkraft. Das Ergebnis ist mehr Lebensqualität und die Möglichkeit, die Welt in ihrer Vielfalt und Schönheit zu bewundern und die neue Freiheit und Spontaneität ganz ohne die Einschränkungen von Brillen und Kontaktlinsen zu genießen.