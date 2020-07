Demonstration mit Traktoren

Bauern protestieren auf den Straßen zwischen Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim

Die Bauern machen ernst, auch in Baden. Parallel zur zentralen Großdemonstration in Dessau gehen auch die Landwirte aus Karlsruhe, Bruchsal, Bretten und Pforzheim auf die Straße. Mit einem Protestzug der Traktoren fahren sie an diesem Donnerstag durch die Region.