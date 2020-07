Mit den Eröffnungstagen am 6. und 7. August 2020 präsentiert die BBBank ihre neue Erlebnisfiliale in der Innenstadt von Karlsruhe. Von 10 bis 18 Uhr können sich alle Kunden und interessierten Besucher von den modernen Räumlichkeiten und dem Service in der Kaiserstraße 201-203 überzeugen.

Die BBBank verstärkt ihre Präsenz in der Karlsruher Innenstadt. Am 6. August 2020 wird eine weitere Filiale in der Kaiserstraße 201-203 eröffnet. Die neue Filiale ist dank öffentlicher Verkehrsmittel und diverser Parkmöglichkeiten gut in der Karlsruher Fußgängerzone zu erreichen. Sie vereint auf knapp 200 Quadratmetern über zwei Etagen Service- und Dialogpoints mit kundenfokussierten Beratungsmöglichkeiten - auch für das BBBank-Private-Banking.

Moderne Beratungszimmer und ein Empfangsbereich im Lounge-Charakter schaffen eine angenehme Atmosphäre. Individuelle Betreuung und hohe Kundenorientierung erwartet die Kunden in der neuen Erlebnisfiliale. Der barrierefreie Selbstbedienungsbereich mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker rundet das Filialangebot ab. Die BBBank lädt alle Kunden und solche, die’s werden wollen, herzlich zu den Eröffnungstagen am 6. und 7. August von 10 bis 18 Uhr ein. Filialdirektor Dietrich Nagel und sein engagiertes Team freuen sich auf Ihren Besuch.

Beste Kundenberatung der Branche - bundesweit!

Die BBBank erhielt im aktuellen Test der Finanzzeitung Handelsblatt das Qualitätssiegel „Beste Kundenberatung”. In Kooperation mit der auf Servicequalität spezialisierten Beratungsgesellschaft Servicevalue führte das Handelsblatt einen bundesweiten Wettbewerb durch. Im Rahmen einer Online-Befragung konnten die Kunden die Beratungsqualität von über 640 Unternehmen aus 41 Branchen anhand von zehn vorgegebenen Kriterien mit Schulnoten bewerten. Kriterien waren beispielsweise Fachkompetenz und individuelle Bedarfsanalyse.

Gute Note ist Ansporn

Die BBBank erhielt die Note 1,95. Damit wurde sie in der Gruppe der bundesweiten Banken nach dem Jahr 2018 erneut zum Branchensieger gekürt. Der Branchenmittelwert dieser Gruppe liegt bei 2,3. „Es gibt sie noch, die motivierten Finanzberater, die trotz widriger Umstände im Berufsumfeld ihre Kunden zu begeistern wissen”, sagt Claus Dethloff, Geschäftsführer der Servicevalue. „Das ist eine tolle Auszeichnung von unseren Kunden, die uns stolz macht und weiter anspornt. Wir bieten Better Banking persönlich mit unseren Kunden und digital”, freut sich Oliver Lüsch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BBBank. Alle Leistungen rund um Service und Beratung sind auf der Homepage der BBBank www.bbank.de aufgeführt.

BBBank - eine Universalbank

Die BBBank ist eine moderne Privatkundenbank. Sie gehört mit rund 500.000 Mitgliedern zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Unter dem Motto „Better Banking” stellt die BBBank ihre Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns. Ihre mobilen Banking-Angebote, „BBDirekt” und das bundesweite Filialnetz verbinden Digitalisierung mit persönlicher Kundennähe.

Als fortschrittliche Universalbank bietet die BBBank ein umfassendes Allfinanzangebot mit einer ganzheitlichen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Finanzbetreuung. Dazu zählen neben dem Zahlungsverkehr mit preiswertem Girokonto und Karten zinsgünstige Kredite (Dispo, Konsumdarlehen und Baufinanzierungen), attraktive Anlage- und Versorgungslösungen, Vermögensberatung und Private Banking sowie die persönliche und familiäre Risikoabsicherung.